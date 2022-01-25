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38 минут назад

В МВФ заявили об угрозе всему миру из-за конфликта между РФ и Украиной

Конфликт между Россией и Украиной грозит миру дальнейшим ростом цен на энергоресурсы и продолжением разгона инфляции. Об этом заявила первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинатх, передает Reuters.

«Эскалация конфликта между Россией и Украиной, вероятно, приведет к дальнейшему увеличению стоимости энергоресурсов для многих стран, что станет причиной более длительного сохранения повышенного общего уровня инфляции», - сказала она на презентации доклада МВФ о перспективах развития мировой экономики.

На прошлой неделе экономисты американского банка JPMorgan Chase составили прогноз влияния гипотетического российского вторжения на Украину на экономическую ситуацию в мире.

Конфликт РФ и Украины может спровоцировать рекордный рост цен на газ

Аналитики банка считают, что при таком развитии событий мировые цены на нефть могут вырасти до 150 долларов за баррель, мировой экономический рост - замедлиться до 0,9% в первом полугодии 2022 года, а глобальная инфляция - превысить 7%.

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