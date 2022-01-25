В МВФ заявили об угрозе всему миру из-за конфликта между РФ и Украиной

Конфликт между Россией и Украиной грозит миру дальнейшим ростом цен на энергоресурсы и продолжением разгона инфляции. Об этом заявила первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинатх, передает Reuters.

«Эскалация конфликта между Россией и Украиной, вероятно, приведет к дальнейшему увеличению стоимости энергоресурсов для многих стран, что станет причиной более длительного сохранения повышенного общего уровня инфляции», - сказала она на презентации доклада МВФ о перспективах развития мировой экономики.

На прошлой неделе экономисты американского банка JPMorgan Chase составили прогноз влияния гипотетического российского вторжения на Украину на экономическую ситуацию в мире.