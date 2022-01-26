Германия выступила против антироссийских санкций в энергетике

Американские власти из-за ситуации вокруг Украины рассматривают возможность блокады поставок в Европу российского сырья, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Это может произойти в рамках санкций против РФ. На этом фоне Германия выразила обеспокоенность и настаивает на исключениях в ограничениях для энергетического сектора. По данным агентства, обсуждение санкций в других странах западной Европы показывает возможность их согласования с Вашингтоном с условием исключения для энергетического сектора.

При этом Берлин не против ввода других ограничений в случае российской «агрессии». Так, власти Германии могут подписать пакет санкций, в который войдут ограничения на импорт из России некоторых металлов и химикатов, а также ограничения на экспорт ряда предметов роскоши и высокотехнологичных товаров.

Также в списке в случае вторжения России на Украину окажутся товары двойного назначения, как и дополнительные ограничения, касающиеся госдолга РФ и ограничения рынка капитала для российских государственных предприятий.