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47 минут назад

Германия выступила против антироссийских санкций в энергетике

Американские власти из-за ситуации вокруг Украины рассматривают возможность блокады поставок в Европу российского сырья, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Германия выступила против антироссийских санкций в энергетике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Это может произойти в рамках санкций против РФ. На этом фоне Германия выразила обеспокоенность и настаивает на исключениях в ограничениях для энергетического сектора. По данным агентства, обсуждение санкций в других странах западной Европы показывает возможность их согласования с Вашингтоном с условием исключения для энергетического сектора.

При этом Берлин не против ввода других ограничений в случае российской «агрессии». Так, власти Германии могут подписать пакет санкций, в который войдут ограничения на импорт из России некоторых металлов и химикатов, а также ограничения на экспорт ряда предметов роскоши и высокотехнологичных товаров.

Также в списке в случае вторжения России на Украину окажутся товары двойного назначения, как и дополнительные ограничения, касающиеся госдолга РФ и ограничения рынка капитала для российских государственных предприятий.

Германия также готова пойти на запреты на поездки и замораживание активов крупных бизнесменов, ограничения на инвестиции в Россию.

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