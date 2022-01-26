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3 минуты назад

США начали искать альтернативу российскому газу для ЕС

США обсуждают с крупными компаниями-производителями энергоносителей по всему миру возможное перенаправление поставок газа в Европу в случае «вторжения» России на Украину и срыва поставок. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

США начали искать альтернативу российскому газу для ЕС
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что около трети поставок голубого топлива в ЕС осуществляет Россия. Из-за любых перебоев нынешний энергетический кризис усугубится, подчеркнул собеседник агентства.

«Мы ведем переговоры с крупными производителями природного газа по всему миру, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить добычу природного газа и выделить эти объемы европейским покупателям», — рассказали в администрации.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также сообщила журналистам, что власти США ищут альтернативные источники газа для Европы.

«Мы работаем над выявлением дополнительных объемов нероссийского природного газа из Северной Африки и Ближнего Востока, Азии и США», — сказала она.

Речь может идти о широком круге поставщиков, в том числе сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что ситуация вокруг Украины с большой долей вероятности приведет к дальнейшему росту стоимости энергоносителей для многих стран, в результате чего темпы базовой инфляции будут оставаться на высоком уровне еще долгое время.

В последние месяцы на Западе все чаще стали говорить об угрозе «вторжения» России на Украину. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.

Ранее сообщалось, что постоянное представительство РФ при ООН обвинило США в распространении лжи о ситуации вокруг Украины. В дипмиссии подчеркнули, что Вашингтон вместо поддержки минских соглашений озвучивает «заангажированную и не имеющую ничего общего с реальностью позицию», что является «ярким примером деструктивной линии США».

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