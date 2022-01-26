Расходы бюджета Саратовской области увеличили на 1,7 миллиарда рублей

ВСаратовской области бюджет на2022 год увеличили на1,7 миллиарда рублей. Обэтом стало известно сегодня, 26января, назаседании регионального парламента.

Фото: Свободные новости Свободные новости

При этом намодернизацию системы образования направляют более 961 миллиона. Надорожную деятельность— 809 миллионов. Анасоздание системы «122»— 10,5 миллиона. Она направлена наработу вусловиях пандемии коронавируса.

Депутат облдумы Николай Бондаренко (КПРФ) попросил разъяснить, начто именно потратятся деньги вслучае среализацией системы «122».

Председатель правительства Роман Бусаргин заявил, что область обязана создать такую систему впериод разгара коронавируса. Бондаренко остался неудовлетворен ответом председателя.

Глава фракции ЛДПР Станислав Денисенко уточнил, придетсяли вносить еще деньги насистему «122» для еефункционирования, так как пока на10 миллионов можно сформировать только рабочие места для нее.

И.о. министра финансов Ирина Бегинина сказала, что внастоящее время средств хватает, «адальше посмотрим».Кроме того, Денисенко возмутился тем фактом, что вбюджете области невыделили больше денег нарешение проблемы бездомных собак.

Депутат Зинаида Самсонова («Справедливая Россия— Патриоты— Заправду») отметила, что её фракция поддержит бюджет, так как внем много социальных затрат. Также она заявила, что льготы для «Сбербанка» вкачестве инвестора вБалаковском районе оправданы (ему компенсируют траты наэлектричество).

«Кнам пришел инвестор, ондал рабочие места, мыпринимали закон, который дает льготы ему— неважно богатый онилинет. Лучше, чтобы богатый. Набазе знаменитого инвестора кнам придут идругие. Мыдолжны понимать, пандемия закончится, федеральные деньги сократятся имыдолжны уметь зарабатывать сами»,— сказала Самсонова.