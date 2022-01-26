У Варшавы есть сомнения в том, что на Берлин можно положиться в ситуации с напряженностью между Россией и Украиной. Об этом заявил замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк, передает ТАСС.

«В Польше и других восточноевропейских странах многие задаются вопросом, в какую игру играет Германия в украинском конфликте», — отметил дипломат.

Он сказал, что европейское сообщество нуждается в ясных сигналах со стороны ФРГ.

Шинковский вель Сенк призвал германские власти отказаться от эксплуатации трубопровода «Северный поток-2» и одобрить поставки произведенных в ГДР вооружений из Эстонии на Украину.

«Мы ожидаем сильных слов и сильных действий от германского правительства, а не затуманивания фактов», — заключил он.