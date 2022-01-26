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1 час назад

Германию призвали отказаться от «Северного потока-2» из-за ситуации на Украине

У Варшавы есть сомнения в том, что на Берлин можно положиться в ситуации с напряженностью между Россией и Украиной. Об этом заявил замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк, передает ТАСС.

«В Польше и других восточноевропейских странах многие задаются вопросом, в какую игру играет Германия в украинском конфликте», — отметил дипломат.

Он сказал, что европейское сообщество нуждается в ясных сигналах со стороны ФРГ.

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Шинковский вель Сенк призвал германские власти отказаться от эксплуатации трубопровода «Северный поток-2» и одобрить поставки произведенных в ГДР вооружений из Эстонии на Украину.

«Мы ожидаем сильных слов и сильных действий от германского правительства, а не затуманивания фактов», — заключил он.

Ранее стало известно, что власти Германии не откажутся от «Северного потока-2» даже в случае войны на Украине. Так, правительство ФРГ сохранит свою позицию, несмотря на давление США. При этом в Берлине заверили США, что в случае эскалации российский газ по трубе не пойдет.

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