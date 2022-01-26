Банки сократили максимум офисов в России с 2018 года

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Банки по итогам прошлого года сократили свою офисную сеть в России на 1,8 тысячи филиалов, что стало максимумом с 2018 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.

Согласно данным регулятора, в 2018 году российские банки сократили свою сеть на 3,7 тысячи точек продаж, в следующем году было закрыто "всего" 512 отделений, в 2020 году – уже 1,3 тысячи. При этом в 2021 году темпы сокращения сети банковских филиалов выросли – она уменьшилась на 6,2%, или 1,8 тысячи отделений, до 26,7 тысячи точек продаж.

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Кредитные организации в 2021 году закрывали офисы в большинстве регионов страны. Исключением стали Чукотский автономный округ, в котором в прошлом году была открыта одна точка обслуживания, а также Калмыкия, Ингушетия, Тыва и Ненецкий автономный округ, где количество банковских отделений за прошлый год не изменилось.

Наибольшее количество банковских точек обслуживания было закрыто в Москве (196 филиалов), Московской области (194 филиала), Санкт-Петербурге (99 филиалов), Тюменской области (81 филиал) и Мордовии (74 филиала). В топ-10 регионов по закрытию отделений также вошли Нижегородская область (56 офисов), Свердловская область (55 офисов), Татарстан (43 офисов), Красноярский край (42 офисов) и Ханты-Мансийский автономный округ (39 офисов).

Чуть менее трети закрытых офисов пришлось на Сбербанк: по данным РСБУ банка, в 2021 году было свернуто 524 отделения – максимум с 2017 года. "Сельская сеть банка в 2021 осталась без изменений. Изменение количества отделений Сбербанка в крупных городах связано с объединением офисов, имеющих низкую проходимость и находящиеся рядом друг с другом. При этом доступность банковских услуг для населения абсолютно не пострадала. Также были объединены отделения по обслуживанию юридических и физических лиц", - пояснили РИА Новости в банке.

Росбанк сообщил РИА Новости, что в прошлом году сократил свою сеть на 21 офис. В других крупных банках РИА Новости заявили, что, наоборот, наращивали свое физическое присутствие. Так, ВТБ пополнил сеть отделений 49 точками продаж, МКБ – 40, Альфа-банк – 26. Также нарастили свое присутствие Газпромбанк – на три офиса, Промсвязьбанк – на пять точек продаж. Совкомбанк напомнил, что присоединил в 2021 году к своей сети отделения "Восточного".