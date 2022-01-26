В Рязани внедрят систему умного видеонаблюдения с распознаванием лиц

Совещание прошло во вторник, 25 января. В нём приняли участие губернатор Любимов, зампред правительства Беленецкий и зампред Никитин, министр транспорта региона Решетник и другие.

Данная система видеонаблюдения распознает лица в видеопотоке, идентифицирует и при необходимости взаимодействует с правоохранительными органами. По оценке рязанских полицейских, система признана целесообразной для внедрения в регионе.

Глава региона отметил, что умное видеонаблюдение позволит контролировать правопорядок в городе, предотвращать преступность, а также система станет помощником в поиске нарушителей и потерявшихся.