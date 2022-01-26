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1 час назад

В Рязани внедрят систему умного видеонаблюдения с распознаванием лиц

Совещание прошло во вторник, 25 января. В нём приняли участие губернатор Любимов, зампред правительства Беленецкий и зампред Никитин, министр транспорта региона Решетник и другие.

В Рязани внедрят систему умного видеонаблюдения с распознаванием лиц
Фото: 62info.ru62info.ru

Данная система видеонаблюдения распознает лица в видеопотоке, идентифицирует и при необходимости взаимодействует с правоохранительными органами. По оценке рязанских полицейских, система признана целесообразной для внедрения в регионе.

Глава региона отметил, что умное видеонаблюдение позволит контролировать правопорядок в городе, предотвращать преступность, а также система станет помощником в поиске нарушителей и потерявшихся.

По словам Любимова, проект «Безопасный город» реализуется совместно со Сбербанком и его подразделениями, которые внедряют интеллектуальные технологии в ряде крупных агломераций страны. Опыт будет применён и на территории Рязанской области.

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