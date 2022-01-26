В КНР сочли утопией антироссийские газовые планы США

Планы США вытеснить Россию с европейского энергетического рынка при помощи СПГ, в частности, из Катара, являются «утопией». Такое мнение выразил китайский эксперт Дун Ифань в своей статье для издания Huanqiu.

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Он отметил, что экономическое влияние Восточной Азии растет. Увеличение спроса на энергоносители заставило регион стать основной силой глобального потребления СПГ. Ученый также обратил внимание на то, что в настоящее время около трех четвертей катарского СПГ продают в Азию. Он же отметил, что СПГ по-прежнему нерентабелен, хотя европейские страны существенно нарастили его импорт. Также эксперт подчеркнул, что в первой половине 2021 года на долю России приходилось 46,8% импорта природного газа ЕС, а на Катар — только 4,3%.

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По словам автора материала, цены СПГ сильно зависят от глобальных условий спроса и предложения. Цена в Европе, как напомнил он, повысилась с 250 долларов в январе до 1000 долларов в сентябре 2021 года.

«Переход рынка природного газа Катара «из Азии в Европу» означает, что европейские страны должны предоставить Катару более выгодные ценовые условия, чем Азия. В то же время на катарскую инфраструктуру СПГ и усилия по стабилизации цепочки поставок уйдет несколько лет, в результате чего соответствующие расходы будут включены в цену поставки газа, что еще больше ослабит его конкурентоспособность по отношению к российскому газу, поставляемому через трубопровод», — отмечается в статье.

Дун Ифань подчеркнул, что наращивание поставок СПГ является одним из стремлений Европы по «диверсификации поставок» для «обеспечения энергетической безопасности». Такие действия лишь укрепят готовность ЕС «контролировать свою зависимость от России», отметил эксперт. Также, по его мнению, такие меры повлекут за собой рост антироссийских настроений в ряде стран Центральной и Восточной Европы.

«На фоне того, что новое правительство Германии «заморозило» запуск «Северного потока-2», ни политическая обстановка, ни готовность к сотрудничеству не будут способствовать углублению прагматичных отношений в области энергетики между Европой и Россией, а политические игры и взаимные обвинения по поводу энергетических проблем могут стать новой нормой», — указал Дун Ифань.

Тем не менее, как отметил аналитик, действия США представляют собой политическое вмешательство в рыночные дела в угоду своим геополитическим целям, что существенно отражается на будущих ожиданиях производителей, потребителей и инвесторов в области энергетики. Он назвал такие действия бесполезными и, более того, ненужными из-за появления еще большей неопределенности на рынке. Дун Ифань считает, что желание властей США «контролировать Россию с помощью газа» служит интересам собственной энергетической отрасли.