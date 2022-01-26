Компании США испугались последствий санкций против РФ

Крупные американские компании, включая Chevron и General Electric, попросили Белый дом и законодателей США подойти к введению санкций против России с осторожностью. Об этом сообщает Reuters.

Фото: ТАСС ТАСС

Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину. Американский сенат 12 января опубликовал проект санкций, которые могут быть введены в случае эскалации на Украине.

Меры, среди прочего, включают санкции против президента, премьер-министра, главы МИД, министра обороны России, высокопоставленных военных и крупных банков РФ.

Торговая группа, представляющая Chevron, General Electric и другие крупные корпорации США, ведущие бизнес в России, призвала Белый дом дать американским компаниям возможность выполнять свои обязательства в случае введения санкций.

«Администрация Байдена и Конгресс должны уточнить детали на случай, если им придется выполнить угрозу санкций», - заявил глава Национального совета по внешней торговле США Джейк Колвин.

По его словам, детали должны включать «безопасные гавани» для американского бизнеса или переходные периоды, которые позволили бы компаниям выполнять существующие контракты и обязательства.

Энергетические компании США также обратились напрямую к законодателям, отмечает Reuters. Они хотят добиться того, чтобы проекты санкций предусматривали переходные периоды - таким образом, их активы не будут конфискованы, если они не смогут выполнять деловые соглашения в России.

Представитель министерства финансов США отказался комментировать возможные послабления.