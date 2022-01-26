Германию призвали отказаться от «Северного потока-2»

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк призвал правительство ФРГ отказаться от проекта «Северный поток-2». Об этом он заявил в опубликованном в среду интервью агентству DPA во время визита в Берлин, передает ТАСС.

Вель Сенк сомневается в надежности Германии на фоне напряженности вокруг Украины.

«В Польше и других восточноевропейских странах многие задаются вопросом, в какую игру, собственно говоря, играет Германия в украинском конфликте», – сказал дипломат.

Он потребовал от правительства Германии ясных сигналов, в частности, заявления об отказе от «Северного потока-2» и срочного одобрения поставок Украине Эстонией гаубиц, произведенных в бывшей ГДР.

«В этой связи мы ожидаем сильных слов и сильных действий от германского правительства, а не затуманивания фактов», – заявил вель Сенк.

Ранее издание Bild сообщило, что Германия не откажется от «Северного потока-2» даже в случае войны на Украине. Отмечается, что правительство ФРГ намерено сохранить свою позицию, несмотря на давление США. При этом в Берлине заверили США, что в случае эскалации российский газ по трубе не пойдет.

19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о негативном влиянии задержки запуска «Северный поток-2» на ЕС. По его словам, от этого прежде всего пострадают экономика и европейские потребители, которые испытывают трудности в пандемийное время.