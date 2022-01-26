Армавирцам в январе придут отдельные квитанции за вывоз мусора от регоператора

Региональный оператор по обращению с отходами ООО «ЭкоЦентр» переходит на прямые расчеты с потребителями по отдельной квитанции. Новые платежные документы от регоператора за январь доставят в почтовые ящики уже в ближайшие дни армавирцам, а также жителям 11 ближайших сел и посёлков Успенского и Новокубанского районов.

Фото: Муниципальный вестник Армавира Муниципальный вестник Армавира

Ранее, с начала деятельности регионального оператора и до конца 2021 года, жители получали единую квитанцию от ООО «ЕИРЦ Армавирский», где были внесены начисления за водоснабжение/водоотведение и услугу по обращению с отходами. С января этого года счета за водоснабжение и вывоз мусора разделены.

Доставляться платежные документы будут через ОА «Почта России». Отдельные квитанции от регионального оператора ООО «ЭкоЦентр» уже получают жители Кавказского, Гулькевичского, Новокубанского, Успенского и Курганинского районов Краснодарского края.

Напомним, оплатить услугу по обращению с отходами можно любым удобным способом: в отделениях АО «Почта России», ПАО «Сбербанк», КБ ООО «Кубань», а также в других банках по реквизитам, указанным в квитанции.

Вопросы по обращению с отходами можно задать по номеру горячей линии: