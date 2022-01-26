Литва начала исполнять угрозу в адрес Белоруссии

Литовская железная дорога (ЛЖД) отказала трем белорусским компаниям, подавшим заявки на перевоз калийных удобрений в порт Клайпеды. Среди них значится и «Белорусская калийная компания» (БКК), единственный до этого момента экспортер продукции «Беларуськалия», находящегося под санкциями США. Об этом говорится в сообщении на сайте литовской компании.

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Отказ двум другим потенциальным поставщикам — «Белинтертрансу» и «Белкалий-Мигао» — означает, что желание Минска продолжить поставки, служащие основным источником валюты для республики, с помощью включения новых компаний в цепочку поставок исключен. Таким образом, Литва начала исполнять угрозу о блокировке транзита удобрений в адрес Белоруссии.

В январе, после получения заявок, ЛЖД обратилась в специальную правительственную комиссию, занимающуюся проверкой сделок стратегически важных для страны предприятий. Она решает, не противоречат ли соглашения национальным интересам.

БКК просила заключить договор на перевозку удобрений с 24 января, до этого момента поставки продолжались, поскольку за них ЛЖД получила предоплату еще в октябре. Санкции США вступают в силу в начале апреля, после отсрочки, предоставленной для того, чтобы все партнеры подсанкционных компаний могли завершить с ними свои дела.

На прошлой неделе ЛЖД уведомила «Беларуськалий», что с 1 февраля транзит калийных удобрений по нынешней схеме, как и было сказано, остановится. В литовской компании намекнули, что, возможно, найдутся другие организации, которые смогут заниматься поставками. Тем не менее, судя по нынешнему отказу, белорусским компаниям получить право на транзит не удастся.

Ранее источники в «Беларуськалии» указывали, что руководство компании охватили панические настроения. За все время, что было известно о введении санкций, производитель так и не смог найти действенные способы продолжить экспорт. Источники на рынке видят только две возможности — попытаться договориться с США о новой отсрочке или увеличить зависимость от России, вплоть до продажи предприятия.