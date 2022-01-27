Нуланд назвала последствие для России в случае ее «вторжения» на Украину

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что, если Россия вторгнется на Украину, то газопровод «Северный поток-2» буде остановлен. Об этом сообщает ТАСС.

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По ее словам, Вашингтон един со своими союзниками в том, что, если Москва решится на эскалацию напряженности, то ответ будет «быстрым и жестким».

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США намерены не допустить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» при эскалации кризиса на Украине.