Раскрыт план Минфина по регулированию криптовалют

Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России, которая не предполагает их запрет. Ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, провести идентификацию держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Соответствующий проект направлен заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко, пишет РБК.

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На прошлой неделе Центробанк призвал запретить майнинг, обмен и обращение криптовалют в России. В регуляторе считают, что массовая покупка криптовалют населением может привести к оттоку капитала из страны и ослаблению курса рубля.

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Минфин предложил организовать проведение операций с криптовалютами в периметре банковской инфраструктуры для обеспечения надлежащего контроля за такими операциями и идентификации всех участников. Там считают нужным ввести новые субъекты регулирования по аналогии с уже действующим регулированием цифровых финансовых активов. Также ведомство предлагает разрешить проводить операции с криптовалютами и физическим, и юридическим лицам. Для этого предлагается прохождение упрощенной или полной идентификации и открытие электронного кошелька в банке.

Как полагает ведомство, банки с универсальными лицензиями могут стать организаторами системы обмена цифровых валют. Например, они будут должны контролировать и отслеживать операции с криптовалютами, выявлять операции, проводимые в целях незаконной деятельности. Для контроля и отслеживания операций с криптовалютами Минфин предлагает использовать сервис «Прозрачный блокчейн», чтобы выявлять противоправные криптотранзакции. За образец процедуры полной идентификации клиентов Минфин предлагает взять швейцарский проект Aximetria. Среди других инициатив Минфина - отслеживание информации об устройстве, с которого совершаются транзакции, создание операторов обмена цифровых валют, определение ключевых параметров осуществления майнинга криптовалют. Для работы в России иностранным биржам цифровых валют потребуется открыть представительство в России, провести техническую интеграцию с российскими банками-организаторами системы обмена цифровых валют.

«Вместо резкого запрета разумно ввести регуляторные меры и проследить за их результатами. В этом смысле позиция Минфина выглядит привлекательной. Однако она опирается на банки, которые поднадзорны ЦБ, поэтому Минфину придется искать компромисс с Банком России», — считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Как заявили в пресс-службе Центробанка, официально концепция Минфина в ЦБ еще не поступила.