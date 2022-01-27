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1 час назад

«Газпром» защитил Калининград от газовой блокады Запада

Вслед за регазификационным судном «Маршал Василевский» в Калининград направляется еще один СПГ-танкер с грузом «Газпрома» — Energy Integrity. Судно везет 168 млн кубометров газа из портфеля «Газпрома» в проекте Cameroon FLNG. Об этом пишет «Коммерсант». По словам источников издания, танкер прибудет туда 9 февраля.

«Газпром» защитил Калининград от газовой блокады Запада
Фото:  «Газпром флот» «Газпром флот»

Как отмечает «Коммерсант», поставки СПГ в Калининград, который исторически получает газ транзитом через Литву, совпали по времени с эскалацией вокруг Украины. Власти России на протяжении многих лет строили инфраструктуру для полной энергетической независимости региона. Калининградс сможет получать сжиженный газ в случае гипотетической газовой блокады со стороны Литвы.

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Действия «Газпрома» похожи на тестирование работы ПХГ в регионе, считают несколько собеседников издания. Однако нынешняя вместимость подземных хранилищ в регионе равна приему 120 тысяч тонн СПГ, что намного меньше двух партий СПГ.

В настоящее время поток газа через Литву в Калининград составляет примерно 9 млн кубометров в сутки, следует из данных Entsog. Как утверждал в феврале 2021 года глава региона Антон Алиханов, запасов в ПХГ региону хватает на 18 суток. Соответственно, регион потребляет около 9,6 млн кубометров в сутки. Одна партия СПГ снабжает Калининград примерно на 11 суток, а две партии СПГ, учитывая заполненные хранилища, — примерно на 38–40 дней.

Дмитрий Маринченко из Fitch сомневается в том, что Россия рассматривает риск остановки транзита через Литву как высокий, но и исключать его нельзя из-за роста геополитической напряженности. По мнению эксперта, «Газпром» проводит тестирование системы хранения газа и планирование на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее сообщалось, что регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский» впервые с апреля 2019 года встало на рейд Калининграда. Согласно данным портала vesselfinder, судно, которое используется для транспортировки, хранения и регазификации СПГ, 22 января вышло из бельгийского Зебрюгге. В Калининград танкер привез 168 млн кубометров СПГ из собственного портфеля «Газпрома» в рамках контракта с НОВАТЭКом по проекту «Ямал СПГ».

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