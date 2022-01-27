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27 минут назад

В ФРГ назвали условие для сертификации «Севпотока-2»

Возобновление сертификации оператора участка газопровода «Северный поток-2» ожидается после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur).

В ФРГ назвали условие для сертификации «Севпотока-2»
Фото: EPAEPA

«Процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока не будет завершена передача основных активов и персональных средств в дочернюю компанию, и Федеральное сетевое агентство не сможет проверить полноту документов дочерней компании», – сообщили в немецком регуляторе.

Сроки возобновления процесса сертификации в регуляторе не смогли назвать.

26 января сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG для сертификации газопровода по немецким законам учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH располагается в городе Шверин.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США не допустят запуск «Северного потока-2» в случае эскалации вокруг Украины.

19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержка запуска «Северного потока-2» негативно отразится на ЕС. Он подчеркнул, что в первую очередь пострадают экономика ЕС и европейские потребители, которые испытывают трудности в пандемийное время.

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