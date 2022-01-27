Медведев оценил масштаб катастрофы при отключении России от SWIFT

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Россию не отключат от международной банковской системы SWIFT, и даже при самом худшем развитии событий остаются альтернативные варианты. Об этом пишет ТАСС.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. Несмотря на заявления России о том, что она ни на кого не собирается нападать, власти западных стран пригрозили «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации. При этом Белый дом не исключил возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев уверен, что Россию не отключат от SWIFT, так такие меры только подорвут доверие к международной платежной системе и не выгодны ее участникам.

«Я скажу прямо: я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит», - пояснил он.

При этом Медведев напомнил, что на случай отключения у России есть «заготовка» - собственная система по передаче финансовых данных.

«Она была подготовлена Центральным банком, она постоянно тестируется, она работает. Она не даст ни минуты простоя и будет осуществлять все необходимые функции внутри страны», - заверил он.

Политик также признал, что переводы за границу в случае отключения России от SWIFT будут осуществляться сложнее, но «никакой фатальной катастрофы не произойдет».