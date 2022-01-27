В Германии заявили о готовности включить меры против «Северного потока - 2» в список санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД ФРГ.

Немецкие дипломаты заявили, что санкции против «СП-2» могут быть приняты «в случае вторжения на Украину».

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину.