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2 часа назад

Берлин заявил о готовности отправить «Северный поток-2» под санкции

В Германии заявили о готовности включить меры против «Северного потока - 2» в список санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД ФРГ.

Немецкие дипломаты заявили, что санкции против «СП-2» могут быть приняты «в случае вторжения на Украину».

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

США пригрозили заморозить «Северный поток-2»

Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее призывала не совмещать обсуждение украинского кризиса и «Северного потока-2». Глава МИД страны Анналена Бербок во время переговоров с министром иностранных дел РФ Лавровым также подчеркивала, что Россия обеспечивает Европу газом, в котором регион будет нуждаться еще долгое время.

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