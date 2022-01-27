РФПИ поддерживает предложения Минфина по регулированию рынка криптовалют

"Ведущие российские и мировые высокотехнологические компании широко используют технологию блокчейн, которая за последние годы оформилась в развитую глобальную экосистему, включая ее немаловажную часть - рынок криптовалют. России крайне важно сохранять лидерство в различных технологических сегментах современной экономики, в том числе развивать блокчейн-сети, а также совершенствовать и регулировать оборот криптовалют. В этой связи РФПИ поддерживает предложения Министерства финансов РФ по регулированию рынка криптовалют, важнейшего элемента мировой технологической экосистемы", - заявил ТАСС глава РФПИ Кирилл Дмитриев .

Концепция Министерства финансов РФ

Концепция Минфина, как заявил 25 января директор департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков, предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Как сообщило сегодня РБК со ссылкой на документ и письмо министерства в адрес зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко, одним из предложений Минфина является проведение всех операций с криптовалютами через российские банки. Минфин, как сообщает издание, считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют.