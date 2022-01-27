Международные резервы РФ достигли исторического максимума

«Международные резервы по состоянию на 21 января составили 639,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 1,4 млрд долларов США, или на 0,2%, в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой», - говорится в сообщении.