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1 час назад

Международные резервы РФ достигли исторического максимума

Международные резервы России увеличились за неделю на 1,4 млрд долларов и достигли 639,6 млрд долларов, говорится в сообщении Центрального банка.

Международные резервы РФ достигли исторического максимума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Международные резервы по состоянию на 21 января составили 639,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 1,4 млрд долларов США, или на 0,2%, в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой», - говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 января, он составлял 638,2 миллиарда долларов.

Международными резервами России управляет Банк РФ. Они включают в себя валюту, ценные бумаги иностранных эмитентов, резервную позицию в Международном валютном фонде (МВФ), а также золотые слитки и золотые монеты, пишет БКС Экспресс.

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