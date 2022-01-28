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22 минуты назад

В Госдепе США пошутили о прокачке водки через «Севпоток-2»

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила, что было бы неплохо, если по «Северному потоку-2» из России на Запад потечет водка вместо природного газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Нуланд пошутила о прокачке водки через «Севпоток-2»
Фото: EPAEPA

«Водка – это было бы неплохо», — ответила Нуланд на замечание журналиста Мэтта Ли о том, что «Северный поток-2» готов к прокачке чего угодно — «газа, оливкового масла или водки».

По словам замгоссекретаря, газопровод не готов к вводу в эксплуатацию.

«Мэтт, он еще не готов к включению. Он еще не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован», — подчеркнула она.

Кроме того, Нуланд процитировала сенатора Теда Круза, известного противника проекта, назвавшего «Северный поток-2» в его нынешнем состоянии «куском металла на дне океана».

США пригрозили заморозить «Северный поток-2»

26 января стало известно, что компания Nord Stream 2 AG для сертификации проекта по законам ФРГ учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Она будет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии. Сертификация была приостановлена в середине ноября 2021 года.

27 января пресс-служба Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur), сообщила, что возобновление сертификации оператора участка газопровода «Северный поток-2» возможно после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации.

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