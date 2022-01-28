В кабмине утвердили план по регулированию криптовалют

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» по регулированию операций с криптовалютой в России. Карта рассчитана на период до конца 2022 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники и соответствующий документ.

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Свои предложения внесли представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России. Последний не поддержал внесенные предложения, хотя другие ведомства их одобрили, заявил источник РБК. Регулятор считает, что оборот криптовалюты на территории страны нужно запретить.

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Согласно «дорожной карте», к маю 2022 года предлагается проработать «атрибуты и функционал системы комплаенс-контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов p2p-платформ и иных систем», доработать положения «регуляторно-ограничительного режима» деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, а также определить статус участников рынка.

Также планируется к ноябрю перенести требования межправительственной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в части виртуальных активов в систему «регуляторно-ограничительных мер», а не запрета.

К декабрю предлагается разработать механизмы регистрации и отчетности организаций, занимающихся оборотом виртуальных активов в России, определить ответственность за преступления с использованием криптовалют, а также за уклонение от декларирования сведений об операциях с криптовалютами. Также правительство выступает за доработку законопроекта об информировании о фактах обладания цифровой валютой и операциях с ней.

На прошлой неделе Центробанк предложил жесткий вариант регулирования рынка криптовалют, предложив ввести запреты на большинство операций с ними в РФ: майнинг, выпуск, обращение, обмен. ЦБ считает, что массовая покупка криптовалют населением может привести к оттоку капитала из страны и ослаблению курса рубля.

По мнению основателя Telegram Павла Дурова, предложенный Банком России запрет криптовалют затормозит развитие блокчейн-технологий в целом.

Ранее сообщалось, что концепция Минфина предполагает регулирование криптовалют в РФ, а не их запрет. Ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, провести идентификацию держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.