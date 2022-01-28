Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 78.95EUR 88.47
Войти в почту
23 минуты назад

В кабмине утвердили план по регулированию криптовалют

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» по регулированию операций с криптовалютой в России. Карта рассчитана на период до конца 2022 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники и соответствующий документ.

В кабмине утвердили план по регулированию криптовалют
Фото: ReutersReuters

Свои предложения внесли представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России. Последний не поддержал внесенные предложения, хотя другие ведомства их одобрили, заявил источник РБК. Регулятор считает, что оборот криптовалюты на территории страны нужно запретить.

Видео дня

Согласно «дорожной карте», к маю 2022 года предлагается проработать «атрибуты и функционал системы комплаенс-контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов p2p-платформ и иных систем», доработать положения «регуляторно-ограничительного режима» деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, а также определить статус участников рынка.

Также планируется к ноябрю перенести требования межправительственной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в части виртуальных активов в систему «регуляторно-ограничительных мер», а не запрета.

К декабрю предлагается разработать механизмы регистрации и отчетности организаций, занимающихся оборотом виртуальных активов в России, определить ответственность за преступления с использованием криптовалют, а также за уклонение от декларирования сведений об операциях с криптовалютами. Также правительство выступает за доработку законопроекта об информировании о фактах обладания цифровой валютой и операциях с ней.

На прошлой неделе Центробанк предложил жесткий вариант регулирования рынка криптовалют, предложив ввести запреты на большинство операций с ними в РФ: майнинг, выпуск, обращение, обмен. ЦБ считает, что массовая покупка криптовалют населением может привести к оттоку капитала из страны и ослаблению курса рубля.

По мнению основателя Telegram Павла Дурова, предложенный Банком России запрет криптовалют затормозит развитие блокчейн-технологий в целом.

Ранее сообщалось, что концепция Минфина предполагает регулирование криптовалют в РФ, а не их запрет. Ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, провести идентификацию держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

26 января президент России Владимир Путин призвал правительство и ЦБ прийти к единому мнению по регулированию рынка криптовалют.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители