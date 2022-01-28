Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Правительство внесло данную норму поправкой в уже принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Согласно заявлениям первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.

Ранее замглавы социального комитета СФ Елена Бибикова сообщила, что с 1 февраля пенсионеры уже получат проиндексированные на 8,6% суммы. По ее словам, это повышение пройдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, поскольку в январе пенсии уже были повышены на 5,9%. Таким образом, за январь может быть произведена доплата - разница между 5,9% и 8,6%, добавила сенатор.

Она также отметила, что средняя пенсия в России после индексации может увеличиться на 1400 рублей.

Напомним, страховые пенсии по старости с 1 января 2022 года выросли на 5,9%. Согласно прогнозам Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8%. Однако фактическая инфляция оказалась заметно выше прогноза и составила 8,4%. По последним данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий (пенсия, скорректированная на уровень инфляции) в ноябре 2021 года понизился на 2,8% в годовом выражении.