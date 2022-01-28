В Совфеде рассказали об объединении ПФР и ФСС

Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко заявила, что Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования могут объединить с 1 января 2023 года. Ее слова приводит РИА Новости.

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«Данная модель сможет вступить в силу с 1 января 2023 года. Сейчас мы находимся в переходном периоде», – сообщила она.

Сенатор также отметила, что такая мера «ни в коей мере не приведет к тому, что будут проблемы, связанные с новациями». По словам Святенко, в течение года деятельность ПФР и ФСС не изменится, однако уже к 2023 году все задачи по объединению будут выполнены.

В результате произойдет сокращение управленческого аппарата и оптимизация расходов фондов, но «будет сохранен человеческий капитал», отметила Святенко.

Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на материалы Минтруда, сообщила, что в 2023 году планируется объединение Фонда социального страхования и Пенсионного фонда в единую организацию – Социальный фонд. В министерстве предложили присвоить единой структуре новый организационно-правовой статус – внебюджетный фонд. По словам источников издания в социальном блоке, административные расходы на работу нового фонда не должны превысить 1% от расходов ПФР и ФСС.