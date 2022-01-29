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42 минуты назад

Санкции США затронут банки и суверенный долг России

Санкции, которые США планируют ввести против России, коснутся государственных банков, операций с суверенным долгом и экспорта высоких технологий. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Санкции США затронут банки и суверенный долг России
Фото: ReutersReuters

По информации источников издания в администрации США, в числе банков, которые попадут под новые ограничения, назван ВТБ. Тем не менее издание отметило, что список может дополняться, так как санкции находятся на доработке.

Как сообщает газета, ограничения не коснутся газопровода «Северный поток — 2», а отключения России от системы платежей SWIFT не произойдет.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена переговорила с представителями крупнейших банков страны. Они обсудили потенциальные санкции, которыми Россия может ответить США и Европе, и способы избежать негативных последствий для мировой финансовой системы.

Власти США сообщили банкам, что они хотят избежать возможных побочных эффектов ограничений, подобных тем, что последовали в 2018 году. Тогда санкции против «Русала» в результате привели к перебоям в поставках алюминия и повышению на него цены на 30%.

Представитель Минфина РФ заявил, что Вашингтон разрабатывает различные варианты санкций, которые могли бы нанести серьезный удар по экономике России.

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