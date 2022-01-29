«Найти замену для энергетического сырья в таком объеме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно. На Россию приходится 34% импорта нефти, более 50% импорта газа, 45% импорта каменного угля», — передает РИА «Новости» исследование BGR.