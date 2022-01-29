В США раскрыли детали следующих санкций против России

Сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Питер Харрелл заявил, что основная цель антироссийских санкций — максимально ослабить российскую промышленность. Об этом пишет Reuters.
«Мы не можем предусмотреть каждое действие, но намерение действительно в том, чтобы принять меры, которые, по нашему мнению, приведут к снижению промышленного потенциала России и промышленных производственных мощностей со временем, а не против отдельных людей, российских потребителей», - заявил Харрел.
Жесткие меры, направленные против финансово-кредитных организаций, по его мнению, спровоцируют отток капитала, рост инфляции. Центробанку придется оказывать экстренную помощь своим банкам. Таким образом, власти ощутят возросшую финансовую нагрузку «в первый же день».
Ожидается, что новые антироссийские санкции будут направлены против авиации, робототехники, оборонной промышленности, искусственного интеллекта. Их введут в случае российского вторжения в Украину, либо по необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров полагает, что введение очередных санкции США фактически будет равносильно разрыву экономических и дипломатических отношений.