В США раскрыли детали следующих санкций против России

«Мы не можем предусмотреть каждое действие, но намерение действительно в том, чтобы принять меры, которые, по нашему мнению, приведут к снижению промышленного потенциала России и промышленных производственных мощностей со временем, а не против отдельных людей, российских потребителей», - заявил Харрел.