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36 минут назад

Путин поручил проработать выплаты пенсий бездомным россиянам

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 мая представить проекты помощи бездомным. Речь идет о регистрации, выплате пенсий и оказании медпомощи гражданам, оказавшимся на улице. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин поручил проработать выплаты пенсий бездомным россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Представить предложения... о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания», - говорится в решении Путина.

Кроме того, правительство должно принять «дополнительные меры поддержки» некоммерческих организаций, которые помогают бездомным.

В декабре прошлого года Владимир Путин заявил, что если человек оказался на улице, без денег, жилья и медицинской помощи - это особый случай, требующий особого внимания властей.

«Сегодняшнее состояние не может не порождать чувство стыда за то, что происходит», - заметил президент.

Он вспомнил, что в СССР тоже были бездомные, но «не в таком количестве».

«Это же люди, наши граждане. Поэтому будем обязательно этим заниматься. Соответствующее поручение правительству будет дано», - пообещал президент

Ранее эксперты рассказали, что только 10 процентов бездомных оказались на улице по причине алкогольной зависимости. Большая часть бездомных начинает пить после длительного пребывания на улице, от безысходности.

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