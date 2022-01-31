Европа осталась с беспрецедентно малым количеством газа

В подземных хранилищах (ПХГ) Европы осталось меньше 20% от закаченного летом газа, а общий уровень заполненности ПХГ составляет около 39%. Об этом сообщает газета "Известия".

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"По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 27,3% меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 4/5 от объема газа, закачанного в летний сезон. На 29 января отбор достиг 80,3%", — сообщает "Газпром" в Telegram-канале.

Отмечается, что общий уровень заполненности ПХГ Европы составляет около 39%. А заполненность подземных хранилищ Германии и Франции составляет 37% и 36%. Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 29 января она снизилась до 11,5 млрд куб. м. Это на 46,1% ниже, чем в прошлом году.

При этом 30 января стало известно, что январские поставки газа с СПГ-терминалов в Европу побили рекорд для этого месяца за всё время наблюдений с 2011 года. В пятницу, 28 января, в европейскую газотранспортную систему поступило 405 млн куб. м сжиженного газа.