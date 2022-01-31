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1 час назад

В Кремле ответили на угрозы Британии в отношении олигархов

В Кремле восприняли слова министра иностранных дел Великобритании о потенциальной конфискации имущества российских олигархов как очень тревожный сигнал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Это очень тревожное заявление из Лондона. Я думаю, они тревожные не только для нас, для наших компаний», — сказал Песков.

Он заявил, что Лондон в целом увеличивает напряженность в Европе.

Также представитель Кремля назвал угрозы Британии «неприкрытой атакой на бизнес». Он обратил внимание на то, что такими действиями кабинет министров Великобритании угрожает и своему крупному бизнесу, так как многие российские компании в качестве стратегических партнеров, стратегических соинвесторов, акционеров, имеют и крупные британские компании.

Песков подчеркнул, что атака Лондона на российский бизнес повлечет за собой ответные меры, они будут исходить из собственных российских интересов.

Пресс-секретарь президента РФ назвал заявление британского МИД о возможной конфискации имущества предпринимателей РФ свидетельством непредсказуемости Лондона.

В РФ ответили на угрозы Лондона изъять имущество олигархов

30 января глава МИД Великобритании Лиз Трасс допустила возможность конфискации собственности российских олигархов в Лондоне в рамках ужесточения санкционного режима против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Законопроект по ужесточению санкционного режима против России должен быть представлен в британском парламенте 31 января. Трасс также подчеркнула, что власти Германии готовы отказаться от газопровода «Северный поток-2».

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 30 января заявил, что Россия не хочет войны, а западные страны, которые ее навязывают, «преследуют свои корыстные устремления».

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