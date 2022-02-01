«Суммируя то, что мы наблюдаем в ходе наших расследований, из которых более двух тысяч посвящены попыткам китайского правительства украсть нашу информацию или технологии, [можно сказать, что] ни одна другая страна не представляет более масштабной угрозы нашим идеям, инновациям и экономической безопасности, чем Китай», – цитирует ТАСС директора ФБР.