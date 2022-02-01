Китай представляет наибольшую угрозу для американской экономики, инновациям и идеям, заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй.
«Суммируя то, что мы наблюдаем в ходе наших расследований, из которых более двух тысяч посвящены попыткам китайского правительства украсть нашу информацию или технологии, [можно сказать, что] ни одна другая страна не представляет более масштабной угрозы нашим идеям, инновациям и экономической безопасности, чем Китай», – цитирует ТАСС директора ФБР.
По его словам, он много говорил об этой угрозе с того момента, как возглавил ФБР в 2017 году.
«Но я бы хотел сконцентрироваться на ней сегодня, потому что она вышла на новый уровень, став более откровенной и более разрушительной, чем когда-либо», – считает он.
Рэй подчеркнул, что негативные последствия «экономического шпионажа», якобы проводимого Китаем, ощущаются в «целом спектре отраслей промышленности» США и ведут к банкротству компаний.
Ранее глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Вашингтон должен перестать мешать проведению зимней Олимпиады в Пекине.