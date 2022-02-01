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22 минуты назад

Китай сочли наибольшей угрозой экономике США

Китай представляет наибольшую угрозу для американской экономики, инновациям и идеям, заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй.

«Суммируя то, что мы наблюдаем в ходе наших расследований, из которых более двух тысяч посвящены попыткам китайского правительства украсть нашу информацию или технологии, [можно сказать, что] ни одна другая страна не представляет более масштабной угрозы нашим идеям, инновациям и экономической безопасности, чем Китай», – цитирует ТАСС директора ФБР.

По его словам, он много говорил об этой угрозе с того момента, как возглавил ФБР в 2017 году.

«Но я бы хотел сконцентрироваться на ней сегодня, потому что она вышла на новый уровень, став более откровенной и более разрушительной, чем когда-либо», – считает он.

Рэй подчеркнул, что негативные последствия «экономического шпионажа», якобы проводимого Китаем, ощущаются в «целом спектре отраслей промышленности» США и ведут к банкротству компаний.

Ранее глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Вашингтон должен перестать мешать проведению зимней Олимпиады в Пекине.

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