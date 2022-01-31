Европа рекордно закупилась американским СПГ

Европа в январе привлекла максимальный объем СПГ. За 28 января среднесуточный объем поступления газа в газотранспортную сеть ЕС с СПГ-терминалов достиг 334 млн кубометров, что на 5 млн кубометров больше, чем в ноябре 2019 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные европейской ассоциации GIE.

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По итогам января в ЕС может поступить 10,36 млрд кубометров регазифицированного СПГ. Отмечается, что в ноябре 2019 года показатель был равен 9,9 млрд, а в декабре 2021 года поставки СПГ оценивались в 7,3 млрд кубометров.

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На рекордные показатели повлияли несколько факторов. По большей части в январе спотовая стоимость газа в Европе была выше, чем в Азии. В этих условиях поставщики СПГ из Атлантического бассейна, в частности, из США, стремятся плыть в Европу, это ближе и не нужно платить за проход через Панамский канал. В большинстве контрактов поставка идет по ценам на месяц вперед, соответственно, в январе поставщики трубопроводного газа, прежде всего «Газпром», поставляют его по спотовой стоимости декабря (около $1400 за 1 тыс. кубометров), которая намного превышает текущие котировки, поэтому европейские потребители были заинтересованы в первую очередь в СПГ, а не в трубопроводном газе.

Издание также обращает внимание на резкое сокращение физических поставок газа «Газпрома» в ЕС в январе ( в среднем 233 млн кубометров в сутки), что обусловлено отсутствием заказов со стороны европейских потребителей. Так, в январе доля газа РФ на европейском рынке уменьшилась. Издание отмечает, что несмотря на все вышеизложенное, предпосылок к борьбе поставщиков СПГ и «Газпрома» за рынок Европы пока нет.

Запасы газа в европейских подземных хранилищах быстро истощаются, несмотря на падение спроса в Европе из-за крайне высоких цен. Издание отмечает, что даже нынешняя «геополитическая премия» к европейским ценам на газ, связанная с противостоянием России и Запада по поводу Украины, пока не может надолго сохранять стоимость СПГ в Европе выше, чем в Азии.

Как отметили несколько собеседников издания среди трейдеров, если ситуация вокруг Украины обострится, повышение цен в Европе может привлечь еще некоторое количество грузов СПГ из Азии. Однако эксперты считают маловероятным реальное снижение поставок газа из России в Европу.