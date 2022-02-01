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45 минут назад

В ЕК объяснили паузу в сертификации «Севпотока-2»

Газопровод «Северный поток-2» не соответствует энергетической политике Евросоюза, направленной, в частности, на декарбонизацию, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

В ЕК объяснили паузу в сертификации «Севпотока-2»
Фото: ReutersReuters

Он сообщил, что в настоящее время ситуация с «Северным потоком-2» поставлена на паузу. Еврокомиссия проводит проверку, целиком ли проект отвечает требованиям энергетического законодательства ЕС.

«Любой проект, касающийся поставок газа в Европу, не должен быть введен в действие за счет того, что Украина потеряет хотя бы какую-то часть своего положения в качестве газового транзитера», — сказал Домбровскис.

По словам исполнительного вице-президента ЕК, в настоящее время Брюссель изучает, есть ли со стороны России нарушения рыночных принципов Евросоюза. Он также заверил, что Евросоюз сделает все возможное, чтобы Москва не могла использовать газ как оружие.

26 января стало известно, что оператор газопровода Nord Stream 2 AG для сертификации по законам ФРГ учредил немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. 30 января глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман заявил, что решение о сертификации оператора «Северного потока-2» вряд ли будет принято до конца июня, поскольку компания не предоставила все необходимые данные.

31 января глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм заявил, что немецкая экономика сможет обойтись и без «Северного потока-2». По его словам, ФРГ необходимо надежное энергообеспечение, но оно не зависит от одной трубы, в том числе от «Северного потока-2».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что запуск «Северного потока-2» нужно произвести как можно скорее в интересах граждан Германии и других стран при текущих ценах на газ.

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