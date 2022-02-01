Названы самые дорогие и дешевые города для жизни в РФ

Росстат опубликовал список самых дорогих и дешевых российских городов для жизни. Из 290 изучаемых городов и поселков городского типа наиболее высокие цены наблюдаются в административном центре Чукотки Анадыре, где установленный набор из 264 видов потребительских товаров и услуг стоит на 57% дороже в сравнении со среднероссийским значением. Город пятый раз подряд становится самым дорогим, пишет РБК.

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Далее следуют населенные пункты Камчатского края и Якутии. Согласно данным Росстата, Москва по относительной дороговизне не вошла в первую десятку городов, а Санкт-Петербург попал лишь в четвертую десятку.

Дешевле всего представительные в потреблении товары и услуги обходятся в Назрани и других городах Ингушетии, а также в чувашском Канаше, населенных пунктах Мордовии и Саратовской области. У Назрани индекс стоимости жизни составляет 0,75, соответственно там товары и услуги на 25% дешевле, чем в среднем по России.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что в Анадыре товары и услуги стоят более чем в два раза больше, чем в Назрани.