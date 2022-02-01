Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-4° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
1 час назад

Названы самые дорогие и дешевые города для жизни в РФ

Росстат опубликовал список самых дорогих и дешевых российских городов для жизни. Из 290 изучаемых городов и поселков городского типа наиболее высокие цены наблюдаются в административном центре Чукотки Анадыре, где установленный набор из 264 видов потребительских товаров и услуг стоит на 57% дороже в сравнении со среднероссийским значением. Город пятый раз подряд становится самым дорогим, пишет РБК.

Названы самые дорогие и дешевые города для жизни в РФ
Фото: ТАССТАСС

Далее следуют населенные пункты Камчатского края и Якутии. Согласно данным Росстата, Москва по относительной дороговизне не вошла в первую десятку городов, а Санкт-Петербург попал лишь в четвертую десятку.

Дешевле всего представительные в потреблении товары и услуги обходятся в Назрани и других городах Ингушетии, а также в чувашском Канаше, населенных пунктах Мордовии и Саратовской области. У Назрани индекс стоимости жизни составляет 0,75, соответственно там товары и услуги на 25% дешевле, чем в среднем по России.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что в Анадыре товары и услуги стоят более чем в два раза больше, чем в Назрани.

В январе специалисты Финансового университета при правительстве России назвали города с самым высоким качеством жизни. Исследование показало, что среди российских городов с населением более 250 тысяч человек в рейтинге лидируют Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители