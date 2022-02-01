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38 минут назад

Украина объявила о физическом импорте газа из Венгрии

С 1 февраля Украина впервые в истории начала физический импорт газа из Венгрии. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон в Facebook.

Украина объявила о физическом импорте газа из Венгрии
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии на Украину. Ранее система ГТС (газотранспортная система) могла работать только в направлении с Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях», – написал он.

Макогон отметил, что теперь венгерское направление является вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа на Украину, в том числе и в случае отсутствия транзита.

«Открытие этого направления также позволяет трейдерам организовывать поставки на Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии», – указал Макогон.

Напомним, Киев договорился с Будапештом о продлении гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии на Украину до 30 сентября 2022 года. Соглашение предполагает транспортировку на Украину до 8 млн куб. м природного газа в сутки (2,9 млрд куб. м в год). Так, вместе с нынешними 27 млн куб. м суточных мощностей из Словакии общий объем гарантированных возможностей для импорта газа на Украину увеличивается до 35 млн куб. м в сутки.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным увеличение объема поставок газа на встрече, которая состоится 1 февраля.

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