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39 минут назад

Россия обвалила европейские цены на газ

Восстановление объемов транзита российского газа через территорию Украину обвалило европейские цены на газ, пишет Bloomberg со ссылкой на данные сетевого оператора Eustream.

По данным издания, стоимость фьючерсов резко снизилась на 9,1 процента после того, как поставки российского газа в Словакию через соединительный узел Велке-Капушаны на границе с Украиной вернулись на обычный уровень.

На удешевление фьючерсов оказали влияние и другие факторы, главным образом потепление в большей части Европы и поставки сжиженного природного газа (СПГ), традиционного считающегося конкурентом природному.

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Одновременно Евросоюз ведет переговоры об увеличении поставок СПГ с альтернативными поставщиками газа, среди которых Катар, США и Азербайджан. Пока такой вариант рассматривается, как экстренный на случай эскалации напряженности вокруг Украины. В настоящее время около 30 процентов потребности ЕС в газе обеспечивается за счет поставок из России.

С конца августа в Европе наблюдался энергетический кризис, связанный с резким подорожанием газа на срочном рынке. В пиковые моменты цены фьючерсов на тысячу кубометров газа с поставкой на нидерландский хаб TTF доходили до 1200 долларов. На момент публикации мартовский фьючерс стоил 76,16 евро за мегаватт-час, или 904,73 доллара за тысячу кубометров.

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