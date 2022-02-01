FT: санкции ЕС и США ударят по банковской системе России

«США и ЕС также хотят нанести удар по сердцу российской банковской системы и значительно отрезать Москву от международной финансовой системы, не сумев этого сделать после аннексии Крыма в 2014 году. Крупнейшие финансовые институты России, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Российский фонд прямых инвестиций и Альфа-банк, находятся на линии огня», — сообщают в издании.

Речь идет об исключении России из международной платежной системы Swift. Такая мера еще больше усложнит способность российских банков взаимодействовать с Западом. Тем не менее, в ЕС неохотно поддерживают такую идею и рассматривают ее «как последнее средство».

Ранее сообщалось, что США готовят санкции против «окружения Путина». Ограничения также могут коснуться их жен и детей. Меры будут приняты в случае «российского вторжения на Украину». Представители США не стали раскрывать имена конкретных «российских олигархов», но уточнили, что эти лица «особенно уязвимы, поскольку поддерживают тесные финансовые связи с Западом».