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24 минуты назад

FT: санкции ЕС и США ударят по банковской системе России

Евросоюз и США разрабатывают пакет санкций, направленных на банковскую систему РФ. Рестрикции коснутся крупнейших финансовых институтов России, включая «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «Российский фонд прямых инвестиций» и «Альфа-банк». Западные союзники планируют отрезать Москву от международной финансовой системы, передает Financial Times со ссылкой на документы.

«США и ЕС также хотят нанести удар по сердцу российской банковской системы и значительно отрезать Москву от международной финансовой системы, не сумев этого сделать после аннексии Крыма в 2014 году. Крупнейшие финансовые институты России, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Российский фонд прямых инвестиций и Альфа-банк, находятся на линии огня», — сообщают в издании.

Речь идет об исключении России из международной платежной системы Swift. Такая мера еще больше усложнит способность российских банков взаимодействовать с Западом. Тем не менее, в ЕС неохотно поддерживают такую идею и рассматривают ее «как последнее средство».

Ранее сообщалось, что США готовят санкции против «окружения Путина». Ограничения также могут коснуться их жен и детей. Меры будут приняты в случае «российского вторжения на Украину». Представители США не стали раскрывать имена конкретных «российских олигархов», но уточнили, что эти лица «особенно уязвимы, поскольку поддерживают тесные финансовые связи с Западом».

Позднее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что от Москвы зависит, пойдет ли Евросоюз и его союзники в сторону дипломатии или в сторону санкций из-за ситуации на Украине. Он подчеркнул, что у Евросоюза нет цели ввести новые ограничения в отношении России.

США подготовили санкции против российских элит и их семей

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