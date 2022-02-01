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44 минуты назад

Польша и Украина договорились построить газопровод

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава и Киев договорились построить газопровод с целью нарастить объем поставляемого на воток газа. Об этом он сообщил после встречи в Киеве со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Его слова приводит РИА Новости.

Польша и Украина договорились построить газопровод
Фото: EPAEPA

«Мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем», – отметил Моравецкий.

Ранее генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Украина с 1 февраля впервые начала физический импорт газа из Венгрии.

Также сообщалось, что польская энергетическая компания PGNiG заключила с американо-украинской компанией Energy Resources of Ukraine контракт, предполагающий разовую поставку на Украину получаемого Польшей из США сжиженного природного газа после регазификации в республике. Танкер с американским СПГ должен прибыть на СПГ-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля.

«Газпром» 1 февраля вдвое нарастил транзит газа через Украину в Европу. «Оператор ГТС Украины» сообщил, что объем прокачки вырос до 107,7 млн куб. м.

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