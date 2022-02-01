В ЕС призвали ограничить России доступ к средствам МВФ

Ряд стран Евросоюза предложили ограничить России доступ к средствам Международного валютного фонда (МВФ) в случае ее вторжения на Украину. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на документы, содержащие такую инициативу.

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Как уточняется, предлагается заморозить для России доступ к СДР – специальным правам заимствования, которые являются расчетной единицей МВФ.

Также издание сообщает, что разработанные США и ЕС пакеты санкций могут нанести урон по крупнейшим российским банкам. В числе обсуждаемых мер - возможность отключения России от SWIFT, межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

Ранее сообщалось, что Сенат Конгресса США на этой неделе может согласовать пакет антироссийских санкций на случай обострения ситуации вокруг Украины.

30 января глава МИД Великобритании Лиз Трасс допустила возможность конфискации собственности российских олигархов в Лондоне в рамках ужесточения санкционного режима против РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины.