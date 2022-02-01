FT: санкции ЕС и США ударят по банковской системе России

США и ЕС планируют «нанести удар в самое сердце российской банковской системы» в случае эскалации украинского кризиса, сообщает Financial Times. Газета отмечает, что предлагаемые санкции направлены на то, чтобы «во многом исключить Москву из международной финансовой системы».

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«На линии огня» находятся финансовые институты России, в том числе крупнейшие банки, подчеркивает FT.

Также США и их союзники обсуждают возможное отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но эту меру не поддерживают в ЕС: она нанесет удар по репутации сервиса и причинит ущерб третьим странам.

Неназванный чиновник ЕС заявил FT, что отключение России от SWIFT рассматривалось в качестве крайней меры. По его словам, более эффективным в Брюсселе считают применение адресных финансовых санкций, которые, к примеру, не позволяют кредиторам конвертировать рубли в доллары.

Кроме того, США и Великобритания «нацелились на российскую экономическую элиту и деньги, которые она хранит на Западе».

Высокопоставленные представители администрации Джо Байдена заявил о «конкретных пакетах санкций», ориентированных на российских олигархов и членов их семей. Кто именно попал в список, в США не уточняют из-за опасения, что эти люди попытаются переместить свои активы. Об аналогичных мерах говорили и в МИД Великобритании.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.