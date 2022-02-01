FT: санкции ЕС и США ударят по банковской системе России

США и ЕС планируют «нанести удар в самое сердце российской банковской системы» в случае эскалации украинского кризиса, сообщает Financial Times. Газета отмечает, что предлагаемые санкции направлены на то, чтобы «во многом исключить Москву из международной финансовой системы».
«На линии огня» находятся финансовые институты России, в том числе крупнейшие банки, подчеркивает FT.
Также США и их союзники обсуждают возможное отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но эту меру не поддерживают в ЕС: она нанесет удар по репутации сервиса и причинит ущерб третьим странам.
Неназванный чиновник ЕС заявил FT, что отключение России от SWIFT рассматривалось в качестве крайней меры. По его словам, более эффективным в Брюсселе считают применение адресных финансовых санкций, которые, к примеру, не позволяют кредиторам конвертировать рубли в доллары.
Кроме того, США и Великобритания «нацелились на российскую экономическую элиту и деньги, которые она хранит на Западе».
Высокопоставленные представители администрации Джо Байдена заявил о «конкретных пакетах санкций», ориентированных на российских олигархов и членов их семей. Кто именно попал в список, в США не уточняют из-за опасения, что эти люди попытаются переместить свои активы. Об аналогичных мерах говорили и в МИД Великобритании.
В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.
Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае эскалации украинского кризиса.