Главные новости на рынке недвижимости за 1 февраля

Сбербанк поднял ставки по ипотеке.

Сбербанк с сегодняшнего дня, 1 февраля, поднял ставки по ипотечным кредитам в рамках собственных программ.

Группа "Аквилон" вывела на рынок новый жилой комплекс "Аквилон Leaves" в Московском районе Санкт-Петербурга. Общая жилая площадь проекта сегмента "бизнес лайт" в районе станции метро "Звездная" составит 87 тыс. кв. м.

ГК "Ленстройтрест" в нынешнем году планирует вывести на рынок новые жилые дома в своих проектах в Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщил директор по маркетингу ГК "Ленстройтрест" Ян Фельдман.