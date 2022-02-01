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41 минуту назад

Главные новости на рынке недвижимости за 1 февраля

Сбербанк поднял ставки по ипотеке.

Сбербанк с сегодняшнего дня, 1 февраля, поднял ставки по ипотечным кредитам в рамках собственных программ.

Группа "Аквилон" вывела на рынок новый жилой комплекс "Аквилон Leaves" в Московском районе Санкт-Петербурга. Общая жилая площадь проекта сегмента "бизнес лайт" в районе станции метро "Звездная" составит 87 тыс. кв. м.

ГК "Ленстройтрест" в нынешнем году планирует вывести на рынок новые жилые дома в своих проектах в Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщил директор по маркетингу ГК "Ленстройтрест" Ян Фельдман.

В Кингисеппском районе Ленинградской области готовится к вводу в эксплуатацию долгострой с девятилетней историей жилой комплекс "Ямбург Сити".

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