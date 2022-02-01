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2 часа назад

Оценен объем оттока капитала из России из-за санкций

Санкции, которые Запад может ввести против России на фоне украинского кризиса, вероятнее всего будут «нестрашными», их последствием в первую очередь станет отток капитала, заявила на пресс-брифинге экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец, передает корреспондент «Ленты.ру». По ее оценкам, сумма чистого оттока по портфельным инвестициям может составить от 30 миллиардов долларов.

Оценен объем оттока капитала из России из-за санкций
Фото: ТАССТАСС

Донец отметила, что сопоставимый отток отмечался и в худшие для рынка годы, такие как кризисные 2008-й или пандемийный 2020-й. Аналитик добавила, что речь идет о не столь значительной сумме. Так, в значительной степени компенсировать давление оттока капитала может отсутствие покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, речь может идти об устранении дополнительного спроса в эквиваленте 20 миллиардов долларов, объяснила Донец.

Отток из облигаций федерального займа в случае затянутой неопределенности и/или введения умеренных санкций она прогнозирует на уровне 10-15 миллиардов, более значительный, на уровне еще 20 миллиардов, — из фондового рынка.

«Вместе эта сумма и может составить 30-40 миллиардов, которые мы видели в плохие годы для российского рынка», — заключила Донец.

При этом, комментируя имеющие планы на санкции Запада в отношении России, Донец отметила, что их можно разделить на «нестрашные» и «маловероятные». Чувствительность российской экономики к внешним факторам существенно снижена, полагает специалист.

Санкции против России США и страны Запада объясняют якобы готовящимся обострением конфликта на Украине. Москва обвинения в агрессивных действиях отвергает. На фоне геополитической напряженности российский фондовый рынок в начале января пережил серьезное падение, фиксировалось сразу несколько антирекордных показателей.

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