Путин: РФ готова увеличить поставки газа в Венгрию

Россия готова увеличить объем поставок газа в Венгрию на 1 млрд куб. м, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Путин отметил, что венгерский премьер поставил ряд вопросов о расширении сотрудничества двух стран, в том числе в сфере энергетики. Речь, по его словам, шла и о поставках углеводородов, объемах поставляемого газа, атомной энергетике, логистике, сфере транспорта, промышленном производстве и АПК.
"В ходе переговоров с премьер-министром я связался со своими коллегами в правительстве и с некоторыми руководителями отдельных крупнейших российских компаний. Практически на все поставленные премьер-министром вопросы получен положительный ответ. Это касается и увеличения поставок газа. Нам нужно сейчас внимательно посмотреть на баланс в РФ после прохождения осенне-зимнего периода, но поставка на 1 млрд куб. м газа для нас не будет большой проблемой", - сказал Путин.
Вопрос поставок дополнительных объемов газа из РФ в Венгрию будет согласован в начале апреля.