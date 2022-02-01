Путин: РФ готова увеличить поставки газа в Венгрию

"В ходе переговоров с премьер-министром я связался со своими коллегами в правительстве и с некоторыми руководителями отдельных крупнейших российских компаний. Практически на все поставленные премьер-министром вопросы получен положительный ответ. Это касается и увеличения поставок газа. Нам нужно сейчас внимательно посмотреть на баланс в РФ после прохождения осенне-зимнего периода, но поставка на 1 млрд куб. м газа для нас не будет большой проблемой", - сказал Путин.