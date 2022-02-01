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12 минут назад

Путин заявил о готовности России увеличить объем поставок газа в Венгрию на 1 млрд куб. м

Россия готова увеличить объем поставок газа в Венгрию на 1 млрд куб. м, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Путин: РФ готова увеличить поставки газа в Венгрию
Фото: ReutersReuters

Путин отметил, что венгерский премьер поставил ряд вопросов о расширении сотрудничества двух стран, в том числе в сфере энергетики. Речь, по его словам, шла и о поставках углеводородов, объемах поставляемого газа, атомной энергетике, логистике, сфере транспорта, промышленном производстве и АПК.

"В ходе переговоров с премьер-министром я связался со своими коллегами в правительстве и с некоторыми руководителями отдельных крупнейших российских компаний. Практически на все поставленные премьер-министром вопросы получен положительный ответ. Это касается и увеличения поставок газа. Нам нужно сейчас внимательно посмотреть на баланс в РФ после прохождения осенне-зимнего периода, но поставка на 1 млрд куб. м газа для нас не будет большой проблемой", - сказал Путин.

Вопрос поставок дополнительных объемов газа из РФ в Венгрию будет согласован в начале апреля.

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