В мире воспротивились просьбам США

Министры ОПЕК+ на заседании 2 февраля приняли решение продолжить наращивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в марте, пишет «Интерфакс». Экспортеры отказались добывать больше топлива вопреки просьбам крупных потребителей, таких как США и Индия, и рекордному росту цен на нефть.

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Reuters сообщает, что некоторые члены объединения, производящего 40 процентов мирового предложения нефти, с трудом выполняют даже текущие обязательства из-за низкого уровня инвестиций в последние годы. Наращивать нефтедобычу на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц страны-участницы ОПЕК+ договорились в июле 2021 года и с тех пор ни разу не меняли этого решения на регулярных встречах. Следующее заседание министров ассоциации состоится 2 марта.

Крупные импортеры нефти неоднократно обращались к участникам ОПЕК+ с требованием расширить план по увеличению добычи и повысить доступность сырья на рынке, так как мировые цены на него достигли рекордов за последние годы. Объединение регулярно отказывается от этого предложения, объясняя свое решение тем, что проблема дефицита топлива вызвана действиями самих стран-потребителей. По мнению членов ОПЕК+, энергокризис связан с плохой организацией перехода Европы и других государств на более экологичные виды топлива.