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34 минуты назад

Владимир Путин предрек странам Европы проблемы с газообеспечением в 2023 году

Европейские государства в следующем году начнут испытывать дефицит поставок газа. Такой прогноз дал президент России Владимир Путин.

Путин предрек Европе проблемы с газом
Фото: Федеральное агентство новостейФедеральное агентство новостей

Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам двусторонней встречи в Кремле. В ходе саммита стороны обсудили вопросы взаимодействия стран в экономической, торговой, культурной и гуманитарной сферах.

Российский лидер также указал, что грядущий дефицит энергоносителей никак не отразится на Будапеште. Президент России уточнил, что Венгрии будут обеспечены дополнительные поставки голубого топлива. В частности, Путин пообещал обеспечить страну лишним миллиардом кубометров газа.

Польша и Украина договорились построить газопровод

В ответ на это венгерский премьер выразил благодарность российскому лидеру за заключение дополнительных договоров с «Газпромом». Орбан также сообщил, что Венгрия заинтересована в наращивании объема транзита газа в страну. Путин в свою очередь заявил, что подписанное соглашение обеспечит Будапешту стоимость голубого топлива ниже, чем спотовая европейская.

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