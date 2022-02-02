Путин предрек Европе проблемы с газом

Европейские государства в следующем году начнут испытывать дефицит поставок газа. Такой прогноз дал президент России Владимир Путин.

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Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам двусторонней встречи в Кремле. В ходе саммита стороны обсудили вопросы взаимодействия стран в экономической, торговой, культурной и гуманитарной сферах.

Российский лидер также указал, что грядущий дефицит энергоносителей никак не отразится на Будапеште. Президент России уточнил, что Венгрии будут обеспечены дополнительные поставки голубого топлива. В частности, Путин пообещал обеспечить страну лишним миллиардом кубометров газа.