Украина начала закупать российский газ через посредников

Закупаемый Украиной у Венгрии газ имеет российское происхождение, сообщило издание «Страна.ua».

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«Украина будет закупать все тот же российский газ, но через посредников в лице Словакии и Венгрии (а те его будут получать через «Турецкий» или «Северные потоки»)», – пишет издание.

Издание также обратило внимание на то, что начало поставок пришлось на день визита в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – 1 февраля. Глава венгерского кабмина по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Москва и Будапешт очень близко подошли к договоренности о поставке дополнительно 1 млрд кубометров газа. По словам Путина, наращивание поставок газа на такой объем не должно стать для России «особой проблемой».

Ранее генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Украина с 1 февраля впервые начала физический импорт газа из Венгрии. Макогон отметил, что венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа на Украину.

1 февраля «Газпром» вдвое увеличил транзит газа через Украину в Европу – до 107,7 млн кубометров в сутки.