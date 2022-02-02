«Когда-то эта пирамида рухнет и потащит за собой всю мировую финансовую систему. Сохранение этой пирамиды, без чего экономика США обратится в развалины, и является одной из главных причин яростной борьбы США за сохранение своей мировой гегемонии», - написал он.