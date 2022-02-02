Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в соцсетях назвал американскую экономику финансовой пирамидой, крушение которой станет проблемой для всего мира.
Так он отреагировал на новость том, что государственный долг США впервые превысил отметку в 30 миллионов долларов.
«Когда-то эта пирамида рухнет и потащит за собой всю мировую финансовую систему. Сохранение этой пирамиды, без чего экономика США обратится в развалины, и является одной из главных причин яростной борьбы США за сохранение своей мировой гегемонии», - написал он.