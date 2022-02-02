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2 часа назад

Пушков о госдолге США: пирамида рухнет и потащит за собой мировую финансовую систему

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в соцсетях назвал американскую экономику финансовой пирамидой, крушение которой станет проблемой для всего мира.

Так он отреагировал на новость том, что государственный долг США впервые превысил отметку в 30 миллионов долларов.

«Когда-то эта пирамида рухнет и потащит за собой всю мировую финансовую систему. Сохранение этой пирамиды, без чего экономика США обратится в развалины, и является одной из главных причин яростной борьбы США за сохранение своей мировой гегемонии», - написал он.

Госдолг США достиг рекордной отметки

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