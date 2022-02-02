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1 час назад

Кличко потребовал Германию отказаться от «Северного потока — 2»

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому еженедельнику Die ZEIT заявил, что если власти Германии хотят поддержать Украину, то они должны отказаться от проекта «Северный поток — 2».

Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком — 2». Конечно, я понимаю, что газопровод был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна, — сказал Кличко.

Проект газопровода «Северный поток — 2» призван в том числе поставлять российский газ в Германию. В настоящее время он проходит сертификацию в немецком регуляторе. Процесс приостановлен до получения необходимой документации. После того как регулятор вынесет своё решение, потребуется мнение Еврокомиссии, которая намерена в процессе формирования заключения проконсультироваться с Украиной.

Германия отказала в запуске «Северному потоку — 2»

Ранее сообщалось, что Германия готова включить проект «Северный поток — 2» в список антироссийских санкций в случае вторжения РФ на Украину. Об этом сообщила на выступлении в бундестаге глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она заявила, что Россия «по необъяснимым причинам» стянула к границам Украины более 100 тысяч военных и разместила силы в Белоруссии.

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