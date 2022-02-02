Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому еженедельнику Die ZEIT заявил, что если власти Германии хотят поддержать Украину, то они должны отказаться от проекта «Северный поток — 2».

Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком — 2». Конечно, я понимаю, что газопровод был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна, — сказал Кличко.

Проект газопровода «Северный поток — 2» призван в том числе поставлять российский газ в Германию. В настоящее время он проходит сертификацию в немецком регуляторе. Процесс приостановлен до получения необходимой документации. После того как регулятор вынесет своё решение, потребуется мнение Еврокомиссии, которая намерена в процессе формирования заключения проконсультироваться с Украиной.