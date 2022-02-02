Эксперт объяснил, почему ипотечные ставки растут медленнее ключевой

Ставки по ипотечным кредитам в декабре 2021 года продолжили расти и вернулись к уровню начала 2020 года.
Таковы данные сервиса "Кредистория" "Объединенного Кредитного Бюро", располагающего информацией о примерно 97% банковских заемщиков.
"Ставки по ипотеке растут из-за повышения Банком России ключевой ставки. Тем не менее, банки повышают ставки по ипотеке намного медленнее, чем Центробанк увеличивает ключевую ставку", - отметил генеральный директор АО "ОКБ" Артур Александрович.
По его словам, связано это с высокой конкуренцией между банками за ипотечных заёмщиков, которые даже в кризис крайне редко допускают просрочки.
Напомним, при этом, что не далее как вчера Сбербанк поднял ипотечные ставки по своим рыночным программам до уровня 10,3% годовых на готовое и строящееся жильё.
Ранее, 10 января текущего года, до такого же уровня повысил ставки по своим ипотечным программам ВТБ.