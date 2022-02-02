В Самарской области назвали победителей конкурса компаний "Достояние губернии - 2021"

Сегодня победителями стали 11 компаний. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции поздравил их руководителей и коллективы. - Уверен, что участие в конкурсе откроет для самарских компаний новые возможности, позволит внести свой заметный вклад в укрепление экономики, повышение уровня и качества жизни земляков, - подчеркнул глава региона. - Со своей стороны обещаю, что мы и дальше будем поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции. Вкладывая душу, знания и энергию в будущее, вы должны видеть перспективы отдачи средств и быть уверенными в надежности своих вложений. К этому стремимся. С приветственным словом к участникам и гостям церемонии обратился первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Он отметил, что такой конкурс, как "Достояние губернии", - прекрасный повод поблагодарить предпринимателей региона и успешные предприятия за работу, которую они провели в 2021 году, и за тот вклад, который они внесли в развитие нашего региона: - Мы все живём в непростое время, и вы успешно приняли вызов, который был брошен всему миру и, конечно, нашей Самарской области. Если 2020 год был по-настоящему сложным, и 2021-й был непростым. Но сегодня мы можем сказать, что экономика региона восстанавливается. Сегодня мы достигли докризисного уровня валового регионального продукта. Растет промышленное производство, и здесь мы занимаем лидерские позиции в ПФО и стране. Регион сделал рывок в части улучшения инвестиционного климата. Мы входим в десятку ведущих субъектов России, и это отражается на росте предпринимательской активности и инвестиций. Фото: Андрей Савельев Виктор Кудряшов сказал также, что в сфере малого и среднего бизнеса в Самарской области работают свыше 600 тысяч человек. Он подчеркнул, что успехи в развитии региона связаны с успехами тех людей, которые присутствуют в зале. В их числе - предприниматели, представители науки и творческих союзов. - Участие в региональном конкурсе "Достояние губернии" дает возможность выразить признание, оказать моральную поддержку, это серьезная мотивация для многих его участников для постоянного движения вперёд. Среди номинаций конкурса представлены все направления развития региона, которые находятся в фокусе внимания губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова и Правительства региона. Это и продвижение туристического потенциала, и развитие малого бизнеса, это и внедрение инноваций, и поддержка высокотехнологичных производств, и, конечно, формирование брендов губернии. Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов вручил заветную статуэтку в номинации "Бренд региона". Действительно, статус достояния губернии могут получить только те компании, которые уже внесли свой весомый вклад в развитие самарской земли. В 2021 году на получение почетного звания было принято 348 заявок - рекордное число за время проведения конкурса. Компетентное жюри в составе представителей общественных организаций, министерств и ведомств региона выбирало по одному победителю в каждой из 11 номинаций. Итак, лауреатами ежегодного регионального конкурса компаний "Достояние губернии-2021" стали: - В номинации "Бренд региона" - Самарский хлебозавод № 5. - В номинации "Наука и технологии будущего" - Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина. - В номинации "Здоровье и красота" - самарский санаторий "Красная Глинка". - В номинации "Гостеприимная губерния" - театр-студия "Грань". - В номинации "Промышленность" - завод "Самарский Стройфарфор". - В номинации "Региональное предпринимательство" - сыроварня "Фромаж Де Вера" (Fromage De Vera). - В номинации "Агропромышленный комплекс" - АО "Нива". - В номинации "Торговая марка" в категории "Товары народного потребления" - ТМ "У Палыча". - В номинации "Предпринимательство. Малый и средний бизнес" - колхоз имени Чапаева. - В номинации "Регион спорта" - Учебно-спортивный центр "Чайка". - В номинации "Милосердие и доброта" - Союз женщин Самарской области. Напомним, самый первый конкурс компаний "Достояние губернии" прошел в 2017 году. Его инициаторами стали телерадиокомпания "Губерния" (ныне Самарское областное вещательное агентство) и Общественная палата Самарской области. На протяжении всех пяти лет конкурс проводится при поддержке Правительства Самарской области. Председатель региональной Общественной палаты, почетный гражданин Самарской области Виктор Сойфер, вручавший приз в номинации "Наука и технологии", в своем выступлении напомнил, что по решению Президента нашей страны Владимира Путина 2021-й являлся именно Годом науки и технологии и, более того, решено продлить "Науки и технологии" на ближайшие 10 лет. Фото: Андрей Савельев По словам Виктора Сойфера, наука - она вроде бы эфемерная, но плоды ее - они вполне реальны: - Очень много результатов достигнуто учёными нашего региона. Хочу напомнить, что научно-образовательный центр "Инженерия будущего", который создан по решению нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, стал лучшим среди центров мирового уровня, а их 15 создано по нашей стране, и это огромное достижение всего коллектива научных работников и тех, кто занимается наукой и технологиями. Победителей конкурса "Достояние губернии" поздравили депутаты Государственной и губернской дум, представители профсоюзов и члены российской и областной Общественных палат. Первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова вручила приз в номинации "Здоровье и красота". Она отметила, что благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, федерального и регионального Правительства, высочайшему профессионализму и мощнейшим лоббистским возможностям губернатора Дмитрия Азарова, поддержке партии "Единая Россия" и депутатского корпуса внедрены высочайшие технологии, а жителям Самарской области доступны многие виды медицинской помощи, за которыми раньше приходилось ехать в федеральные центры. Фото: Андрей Савельев По ее словам, то, что в этой номинации победил санаторий "Красная Глинка", очень символично: - После завершения пандемии многим людям понадобится реабилитация и восстановление здоровья. Мы надеемся, что санаторно-курортное направление получит приоритетную поддержку и серьезное финансирование. Самарская область славилась своими санаториями. И сейчас, в эпоху, когда мы поняли, как ценен туризм, развитие санаторно-курортного лечения может принести дивиденды экономике области. Директор Самарского областного вещательного агентства Оксана Зубкова поблагодарила всех, кто принял участие в конкурсе. Она также отметила, что за пять лет конкурс "Достояние губернии" стал заметным событием для всего бизнес-сообщества 63-го региона: - Мы за 2021 год приняли и обработали 348 заявок. Это свидетельствует о том, что конкурс востребован, компании активно в нем принимают участие, ведь это ещё один стимул для их роста и развития. Мы призываем компании участвовать в конкурсах и желаем стабильной работы и дальнейшего развития. А Самарское областное вещательное агентство для вас всегда будет основным информационным партнёром и постараемся способствовать продвижению ваших брендов всеми нашими ресурсами. Фото: Андрей Савельев